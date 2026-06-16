Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa USB-latureiden sähköiskuriskistä. Myös siirtymispistokytkintä vedetään myynnistä.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla eri merkkisten USB-latureiden takaisinvedosta.
Takaisinvedetään 120W USB-C ja USB-A pikalaturi, jonka mallinumero on KeKe-PD003 (yllä olevassa kuvassa vasemmalla).
Tuotetta on myyty mobiilikauppa.com-verkkokaupassa ajanjaksolla elokuu 2025 – 21.5.2026.
Laturissa on havaittu turvallisuusriski, joka voi aiheuttaa sähköiskun. Tuote pitää poistaa käytöstä välittömästi. Ota yhteyttä tuotteen myyneeseen Mobiilikauppaan.
Myös XD connects BV:n USB-latauslaite P821.0203 sekä latauslaite P821.02 vedetään myynnistä (yllä olevassa kuvassa oikealla). Niin ikään näissä tuotteissa on sähköiskun riskin aiheuttava turvallisuupuute.
Tuote pitää poistaa käytöstä. Vastuuyritys Suomen Promic Oy pyytää palauttamaan tuotteen.
Lisäksi takaisinvedetään Kakusigan USB-latauslaite (KSC-781 / KSC-757).