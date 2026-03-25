Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa kiipeilyvarusteiden turvallisuuspuutteista.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla useiden kiipeilytarvikkeiden takaisinvedoista.
Takaisinvedon kohteena ovat Petzl-merkkiset kiipeilyvaljaat ja jäähakut. Petzlin oman takaisinvetoilmoituksen löydät täältä.
"Voi johtaa kuolemaan"
Takaisin vedetään kaikki tammikuusta 2026 lähtien myytyjen Simba climbing -, Simba Park -, Swan Easyfit Stainless- ja Swan Easyfit steel -valjaiden kaikki eränumerot alkaen numeroilla 26A (kuva yllä).
Petzlin tietoon on tullut, että yhdestä valjaasta on puuttunut niitti FAST LT PIN-LOCK -soljen takaa. Jos soljesta puuttuu kyseinen niitti, solki voi aueta vahingossa.
– Soljen aukeaminen vahingossa voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan, Tukes varoittaa sivustolla.
Tuote pitää poistaa käytöstä välittömästi.
Lisäksi takaisin vedetään Canyon Guide -valjaat (C086BA00 ja C086BA01), joiden sarjanumero on alle 23J 9999999 999