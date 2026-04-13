Lapissa huhtikuiset viikonloput ovat pilkkisesongin huippua, mutta kausi jatkuu vielä toukokuussakin, jolloin Kilpisjärvellä pilkitään kuuluisassa "Vain kaksi kalaa" -tapahtumassa.
Keväthankien aikaan Lapissa hiihdellään tuntureilla nauttimassa kantavista hangista ja kasvoille lankeavasta auringonpaisteesta. Vaikka kaikki nauttivat kevättalven säistä, kaikki eivät kuitenkaan ole hiihtoniiloja tai -pirkkoja. Silloin kuvaan astuu pilkkiminen.
Pilkillä istuessaan voi nauttia kevättalven parhaista puolista hiihtämättä metriäkään. Aurinko hyväilee kasvoja, kiire ei ole mihinkään ja termoksessa riittää kahvia.
Pilkille pääsee moottorikelkalla tai jalan parkkipaikalta. Onnekkaimmat pääsevät pilkille kävellen kotipihasta.
Pilkkiretkillä mukavuus on tärkeää. Poron taljalle perustetaan leiri, jossa on hyvä loikoilla tai istuskella pitkiäkin aikoja. Vaatteita varustetaan ylle niin paljon, ettei varmasti palele. Vasta kun kaikki muu on kunnossa, kääntyy ajatus pilkkimiseen. Kalaa kyllä toivotaan saatavan, mutta kukaan ei pahoita mieltään, vaikkei saalista tulisikaan.
Kevättalven viikonloppuina jossakin päin Lappia on aina käynnissä pilkkikisat. Toiset tapahtumat ovat oman kylän viihdettä, toiset taas valtavia tapahtumia, missä palkintojen arvo mitataan tuhansissa euroissa.
Suuria jokatalvisia tapahtumia ovat ainakin Tornion suurpilkit, Martin pilkki ja Vain kaksi kalaa. Pienempien tapausten lista on melkein loputon.
2 000 pilkkijää, saalista sai 50
Martin pilkki Luoston Ahvenlammella on iso tapahtuma. Sen järjestää vuosittain Lions Club Sodankylä. Tänä vuonna pilkkijöitä oli lammen jäällä noin 2 000. Lampeen oli istutettu kirjolohia, joten kalaa oli varmasti saatavilla. Ja toki Ahvenlammessa on omakin kalakanta.