Lapin pilkkihuuma tiivistyy keväthankiin – pääosassa ei ole saalis: "Tässä minä voimistun"

1:40 Lapissa hiihdetään nyt paitsi keväthankia myös pilkitään ahkerasti. MTV Uutiset haisteli tunnelmia Martin pilkissä Luoston Ahvenlammella.

Julkaistu 13.04.2026 06:12

Saara Rantanen saara.rantanen@mtv.fi

Lapissa huhtikuiset viikonloput ovat pilkkisesongin huippua, mutta kausi jatkuu vielä toukokuussakin, jolloin Kilpisjärvellä pilkitään kuuluisassa "Vain kaksi kalaa" -tapahtumassa. Keväthankien aikaan Lapissa hiihdellään tuntureilla nauttimassa kantavista hangista ja kasvoille lankeavasta auringonpaisteesta. Vaikka kaikki nauttivat kevättalven säistä, kaikki eivät kuitenkaan ole hiihtoniiloja tai -pirkkoja. Silloin kuvaan astuu pilkkiminen. Pilkillä istuessaan voi nauttia kevättalven parhaista puolista hiihtämättä metriäkään. Aurinko hyväilee kasvoja, kiire ei ole mihinkään ja termoksessa riittää kahvia. Pilkille pääsee moottorikelkalla tai jalan parkkipaikalta. Onnekkaimmat pääsevät pilkille kävellen kotipihasta. Pilkkiretkillä mukavuus on tärkeää. Poron taljalle perustetaan leiri, jossa on hyvä loikoilla tai istuskella pitkiäkin aikoja. Vaatteita varustetaan ylle niin paljon, ettei varmasti palele. Vasta kun kaikki muu on kunnossa, kääntyy ajatus pilkkimiseen. Kalaa kyllä toivotaan saatavan, mutta kukaan ei pahoita mieltään, vaikkei saalista tulisikaan. Kevättalven viikonloppuina jossakin päin Lappia on aina käynnissä pilkkikisat. Toiset tapahtumat ovat oman kylän viihdettä, toiset taas valtavia tapahtumia, missä palkintojen arvo mitataan tuhansissa euroissa. Suuria jokatalvisia tapahtumia ovat ainakin Tornion suurpilkit, Martin pilkki ja Vain kaksi kalaa. Pienempien tapausten lista on melkein loputon. Lue myös: Kalojen joukkokuolema meren jäällä ihmetyttää – näin kaupunki kommentoi 2 000 pilkkijää, saalista sai 50 Martin pilkki Luoston Ahvenlammella on iso tapahtuma. Sen järjestää vuosittain Lions Club Sodankylä. Tänä vuonna pilkkijöitä oli lammen jäällä noin 2 000. Lampeen oli istutettu kirjolohia, joten kalaa oli varmasti saatavilla. Ja toki Ahvenlammessa on omakin kalakanta.

Kun 2 000 pilkkijää pilkkii kolme tuntia, luulisi saalista kertyvän. Ja kertyihän sitä, mutta melko niukasti.

Vain 50 siimansa veteen laskenutta sai ylipäätään lainkaan kalaa. Tapahtuman suurin saalis painoi 2 124 grammaa, mihin sisältyi kaksi kirjolohta. Pienin punnitukseen päätynyt saalis oli 20 grammaa.

Pilkkimisessä ei siis ainakaan ole kyse kalastamisesta. Jos toimintaa ajattelisi ruuan hankintana, olisi se aivan liian tehotonta ja lähes turhaa. Pilkkimisen laajan suosion syyn täytyy olla joku muu kuin kala.

Sää ja seura perustelujen kärjessä

Martin pilkkiin osallistuneet pilkkijät kertoivat joitakin syitä istua pilkillä.

– Kyllä se on tämä raitis ilma ja vielä kun sattuu mukavia kavereita, niin mikä ettei, sanoo sodankyläläinen Pertti Aalto. Hän tosin sai kalaakin, mutta ei ollut liikkeellä pelkästään kalan vuoksi.

– Pilkkiessäni pääsen omaan flow-tilaan ja tässä minä voimistun. Tämä on minun juttu, kertoo puolestaan oululainen Erja Lepola.

Ainoastaan yksi MTV Uutisille jutelleista pilkkijöistä tahtoi tosissaan kalaa.

– Pilkkiminen on muuten mukavaa, mutta jos ei tule kalaa, se on tympeää, sanoo Antti Ruonala Oulusta.

