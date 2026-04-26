KuPSin ja HJK:n välistä Veikkausliiga-ottelua edelsi Kuopiossa episodi, joka johti poliisin HJK-faneille antamaan poistumiskäskyyn. Helsinkiläisseura kertoo asiasta sosiaalisessa mediassa.
HJK vieraili sunnuntaina Kuopiossa, jossa se kohtasi hallitsevan Suomen mestarin KuPSin. Paikalle oli matkannut myös helsinkiläisten vierasfaneja.
Osa HJK:n kannattajista jäi kuitenkin kokonaan sivuun ottelusta, HJK kertoo. Seura kuvailee tapausta "pienimuotoiseksi välikohtaukseksi".
– Jotkut HJK:n kannattajat olivat väärentäneet nimensä lippuun, ostaneet liput väärään katsomoon, eivätkä suostuneet portilla todistamaan henkilöllisyyttään kysyttäessä, seuran tiedotteessa kerrotaan.
Myös virkavalta osallistui selvittelyyn.
– Osa kannattajista jättäytyi porttien ulkopuolelle, minkä jälkeen poliisi antoi poistumiskäskyn ja kannattajat lähtivät stadionalueelta, HJK selvittää.
Itse ottelu päättyi tasatulokseen 1–1.