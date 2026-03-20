Markkinoilla mielialoja vaikuttavat kohentaneen ainakin Israelin pääministerin puheet sodan loppumisesta odotettua aiemmin.

Raakaöljyn hinnat ovat olleet laskussa sen jälkeen, kun Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi sodan Lähi-idässä voivan päättyä aiemmin kuin monet odottivat.

Markkinoilla on suhtauduttu myönteisesti myös Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin lausuntoihin siitä, ettei Israel kohdistaisi enää iskuja Iranin energiainfrastruktuuriin.

Viitelaatu Brentin barrelihinta on laskenut noin 105 dollariin, kun taas Pohjois-Amerikan WTI-laatu on pudonnut noin 93 dollariin barrelilta.

Torstaina Brentin barrelihinta oli käväissyt jopa 119 dollarissa ennen laskeutumista 109 dollarin tuntumaan.

Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt meriliikenteen Hormuzinsalmen läpi ja singonnut öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun. Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran on vastannut muun muassa iskemällä Israeliin ja Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.

USA:n pörssit sulkeutuivat laskussa

Yhdysvalloissa Wall Streetillä torstaina päivän mittaan nähdyt laskut loiventuivat Netanjahun lausuntojen jälkeen.