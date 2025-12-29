Laulaja-kitaristi Alexi Laiho menehtyi viisi vuotta sitten.
Children of Bodom -yhtyeestä tunnettu laulaja-kitaristi Alexi Laiho menehtyi 41-vuotiaana kotonaan Helsingissä 29. joulukuuta vuonna 2020. Hänen kollegansa, The 69 Eyes -yhtyeestä tunnettu rumpali Jussi69 muisti ystäväänsä kuvin Instagramissa.
– Sanotaan, että "haavat paranevat, mutta arvet jäävät". En välitä arvista, mutta mietin, monta vuotta tämän haavan paraneminen kestää, hän kirjoittaa englanniksi.
– Ajattelen sinua joka päivä. Kaipaan sinua. Rakastan sinua.