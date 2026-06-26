Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) toiminnasta Stea-avustusten hakukriteereihin liittyen.

Syynä on se, että Rydmanin toiminnasta on tehty kanteluita oikeuskanslerille.

– Ministeri Wille Rydmanin ja ministeriön toiminnasta sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoituksesta päätettyjen hakukriteerien osalta on oikeuskanslerinvirastossa vireillä kanteluita. Olen katsonut, että niiden ratkaiseminen edellyttää tietojen hankkimista, minkä vuoksi olen tiistaina pyytänyt niiden johdosta selvitykset ja lausunnon, oikeuskansleri Janne Salminen kertoo MTV Uutisille sähköpostitse.

Oikeuskansleri Janne Salminen oli paikalla tiistaina, kun hallitus ratkoi kiistaansa Wille Rydmanin (ps.) määrittelemiin Stea-avustuskriteereihin liittyen.

Äänestyksessä perussuomalaiset hävisi muulle hallituksella, ja hallitus siten päätti, että Rydmanin linjaamat avustuskriteerit valmistellaan uusiksi asetuksella.

Etenkin kristillisdemokraateista perusteltiin kriteerien uudelleenmäärittelemisen tarvetta sillä, että oikeuskansleri olisi todennut hallitukselle Rydmanin toimintatavan olleen ongelmallinen.

– (H)allituksen neuvottelussa EI käsitelty Rydmanin kriteereitä tai otettu niiden sisältöön kantaa. Äänestettiin toimintatavasta, mikä myös oikeuskanslerin tulkinnan mukaan oli ongelmallinen, liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala (kd.) kirjoitti Facebookissa.