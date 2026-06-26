Nyt paljastui, millainen muutos avustuskriteereihin on tulossa – Rydman: "Äärimmäisen outo viritelmä"

– Minulla ei ole vielä mitään tietoa siitä, mitä kyseinen porukka on puuhaillut tai puuhailee tai mitä he tulevat esittämään. Koko tämä asetuspuuhastelu on äärimmäisen outo viritelmä, Rydman viestittää MTV Uutisille.

Perussuomalaisten mielestä avustuskriteerien määritteleminen ei ole sen tasoinen asia, että niistä tulisi neuvotella yhdessä hallituksen kesken. Lisäksi Rydmanin mukaan avustuskriteerit eivät vielä tiukasti määrittele sitä, mitkä järjestöt saisivat avustuksia, vaan avustuspäätöksissä käytetään kokonaisharkintaa, ja avustusehdotuksista neuvotellaan vielä joka tapauksessa puolueiden kesken.