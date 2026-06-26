Näillä näkymin tulossa on päivitys nykyisen asetuksen yhteen pykälään, kertoo STM:n kansliapäällikkö MTV Uutisille.
Hallitus päätti tiistaina neuvottelussaan, että kiistaa aiheuttaneet, sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanin (ps.) linjaamat sote-järjestöjen avustusten hakukriteerit valmistellaan uudelleen asetuksella.
Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö (STM) Veli-Mikko Niemi kertoo, että asetusluonnos on tarkoitus saada valmiiksi ensi viikolla.
Kyseessä on näillä näkymin muutos sosiaali- ja terveysalan yhdistysten ja säätiöiden rahoitusta koskevan asetuksen pykälään, jossa säädetään avustuksen myöntämisen erityisistä edellytyksistä, Niemi kertoo.
Tällä hetkellä asetuksessa ei ole linjattu avustuskriteereistä yhtä yksityiskohtaisesti kuin nyt kohua aiheuttaneissa Rydmanin kriteereissä.
Niemi ei halua vielä ottaa kantaa siihen, millainen lisäys pykälään olisi tulossa.
Rydman: "Koko tämä asetuspuuhastelu on äärimmäisen outo viritelmä"
Rydman sanoi jo pian hallituksen päätöksen jälkeen pitävänsä epätodennäköisenä, että kesän aikana syntyisi yhteisen näkemyksen mukainen asetus.
Hän kertoo olevansa tietämätön siitä, millainen uusi asetus olisi.
– Minulla ei ole vielä mitään tietoa siitä, mitä kyseinen porukka on puuhaillut tai puuhailee tai mitä he tulevat esittämään. Koko tämä asetuspuuhastelu on äärimmäisen outo viritelmä, Rydman viestittää MTV Uutisille.