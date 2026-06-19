Toimittajalegenda Roger Benoit pitää Kimi Räikköstä kaikkien aikojen parhaana Sauber-kuljettajana.
Sveitsiläinen Roger Benoit tunnetaan kokeneena ja nimekkäänä sveitsiläisenä F1-toimittajana, jonka sanoilla on formulapiireissä painoarvoa.
Mies on listannut mielestään 10 kaikkien aikojen parasta Sauberilla ajanutta F1-kuljettajaa sekä kirjassaan Formel Wahnsinn että Blickin verkkosivuilla. Lista pohjautuu kuskien suorituksiin sveitsiläistiimissä, eikä heidän aikaisemmilla tai myöhemmillä ajamisillaan ole tällä listalla merkitystä.
Kaikista vuosien 1993 ja 2025 välillä Sauberilla kilpailleista 33 F1-kuskista Benoit asettaa komeasti ykköseksi Kimi Räikkösen.
– Fanien suosikki. Vuoden 2007 maailmanmestari oli jo sensaatio liittyessään tiimiin vuonna 2001. Kukaan ei lukenut kilpailuja yhtä hyvin kuin suomalainen, Benoit ylistää.
Räikkönen ajoi ensimmäisen F1-kautensa Sauberilla 2001 ja päätti myös uransa tallissa 2019–21. Tiimi toimi tuolloin Alfa Romeon nimellä. Parhaimmillaan "Jäämies" ylsi tallin riveissä F1-osakilpailussa neljänneksi, sekä 2001 että 2019.
Toiseksi Benoit rankkaa Sauber-listallaan Robert Kubican. Puolalainen kaasutteli tallissa 2006–09 ja 2021 ja on ainoa Sauberilla osakilpailuvoittoon yltänyt kuljettaja.
Kolmanneksi konkaritoimittaja sijoittaa Sauberilla 2018 F1-taipaleensa aloittaneen monacolaisen Charles Leclercin.
Sauberilla hienon F1-debyytin 2007 tehneen, tallissa vain yhden osakilpailun ajaneen Sebastian Vettelin Benoit sijoittaa kymmenenneksi. Saksalainen voitti sittemmin neljä maailmanmestaruutta.
Valtteri Bottas ei sen sijaan Benoit'n listalle yllä. Suomalainen kilpaili tallissa 2022–24.