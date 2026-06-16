Formula ykkösten hallitseva maailmanmestari Lando Norris varoittaa Ferrarin olevan pysäyttämätön, mikäli talli löytää moottoriinsa lisää potkua. Ferrari katkaisi viime viikonloppuna Espanjassa Mercedes-tallin kauden alusta alkaneen kuuden kisan mittaisen voittoputken.

– Onneksi Ferrarilla ei tällä hetkellä ole parempaa moottoria. Jos olisi, he dominoisivat. Heidän autonsa suorituskyky mutkissa on tällä hetkellä omaa luokkaansa, ja me emme ole lähelläkään. Jos he onnistuvat parantamaan moottoripuolta, he nolaavat kaikki muut, McLarenilla ajava Norris sanoi Crash-sivuston mukaan Sky Sportsin haastattelussa heti Barcelonan GP:n jälkeen.

Ferrari nappasi kauden seitsemännessä osakilpailussa kauden ensimmäisen voittonsa, kun virtuaalisen turva-auton ajoitus Aston Martinin Fernando Alonson keskeytyksen jälkeen sattui Lewis Hamiltonin kannalta suotuisasti, ja britti ajoi ensimmäiseen voittoonsa italialaistallin väreissä.

Norrisin varoitus on sikäli aiheellinen, että Ferrarilla on ihan aito mahdollisuus kehittää autonsa moottoria.

F1:ssä otettiin tälle kaudelle käyttöön mekanismi, jolla pyritään tasaamaan eri tallien polttomoottoreiden välisiä eroja. Kansainvälinen autoliitto (FIA) on jakanut kauden kolmeen jaksoon, ja kunkin jakson päätteeksi moottorit laitetaan suorituskyvyn mukaan paremmuusjärjestykseen.

Ne, joiden suorituskyky on 2–4 prosenttia jäljessä parhaaksi määritellystä polttomoottorista, saavat käyttöön yhden ylimääräisen kehityspoletin tällä kaudella ja toisen seuraavalla. Ne, jotka ovat kärkeä perässä yli neljä prosenttia, saavat kaksi päivitystä kuluvalla kaudella ja toiset kaksi seuraavalla.

Ferrari kuuluu tähän viimeksi mainittuun joukkoon.

Ensimmäisen, toukokuun lopussa päättyneen jakson jälkeen paras polttomoottorin suorituskyky oli Red Bullilla. Alkukautta dominoineen Mercedeksen polttomoottori oli 2–4 prosenttia Red Bullia perässä, eli saksalaistiimille myönnettiin tälle ja ensi kaudelle yksi ylimääräinen kehityspoletti.