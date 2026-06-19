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MM-lupaus avautuu 15-vuotiaan siskonsa tragediasta, josta ei ole pystynyt puhumaan: "Varmistan, että koko maailma tietää" Yan Diomande kertoo, ettei ole tuntenut siskonsa kuoleman jälkeen mitään. ANP Julkaistu 19.06.2026 14:16 Tuomas Hämäläinen Norsunluurannikon MM-jalkapalloilija Yan Diomande avautuu avoimessa kirjeessään siskonsa kuolemasta. MAINOS Jalkapallon MM-kisat 2026

11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta. Yan Diomande on Norsunluurannikon suuri jalkapallolupaus, joka pelaa 19-vuotiaana uransa ensimmäisessä miesten MM-lopputurnauksessa ja joka säkenöi kuluneella kaudella RB Leipzigissa: hän teki Saksan Bundesliigan sesongilla 12 maalia ja antoi kahdeksan maalisyöttöä. Vaikka ura on edennyt upeasti, nuoren laitapelaajan elämää varjostaa syvä suru. – En tunne enää mitään. On kuin en olisi edes ihminen, Diomande kirjoittaa avoimessa kirjeessään, jonka

The Players' Tribune

julkaisi keskiviikkona.

Norsunluurannikkolainen avaa, että muutama viikko sen jälkeen, kun hän oli toteuttanut yhden unelmistaan ja debytoinut 18-vuotiaana Espanjan La Ligassa Leganésin paidassa Real Madridin vieraana maaliskuun lopussa 2025, hän alkoi yhtäkkiä saada monia puheluja.

Diomandea alkoi jo ärsyttää. Viimein vastatessaan hän kuuli painajaismaisen tiedon.

– Siskosi on poissa, pelaajalle ilmoitettiin ilman pehmentelyjä.

– Mitä? Diomande vastasi.

– Hän kuoli.

– Mistä oikein puhut?

– Joku laittoi jotain hänen juomaansa juhlissa, eikä hän koskaan herännyt. Hän on poissa.

Roxane-siskon elämä oli päättynyt vain 15-vuotiaana.

"Olin vain sokissa"

Diomande avaa monia yhteisiä muistojaan siskonsa kanssa. Pelaaja kuvailee Roxanen toimineen jo 10-vuotiaana kuin hänen agenttinsa, joka patisti nuoren futarin ystäviäkin paiskimaan töitä.

– Muistatko, kuinka tapanamme oli istahtaa alas unelmoiden muutosta Ranskaan? Kuinka menimisimme ostoksille ja hankkisimme oman asuntomme ja minusta tulisi rikas jalkapalloilija, jolla olisi autoja ja iso talo, eikä sinun tarvitsisi huolehtia mistään. Sinä olit se, joka aina uskoi, että minusta voisi tulla seuraava Cristiano, kun kaikki muut nauroivat.

Diomande kertoo, kuinka hän kävi näytillä monissa seuroissa eri puolilla Eurooppaa, eikä saanut silti sopimusta. Ei lopulta Yhdysvaltojen MLS:n reservijoukkueisiinkaan.

– Unelmani oli ohi. Minut lähetettiin takaisin Afrikkaan, ja itkimme yhdessä.

– Sinä olit se, joka ei koskaan lakannut uskomasta. Muutamaa viikkoa myöhemmin allekirjoitin sopimuksen Leganésin kanssa, ja itkimme eri kyyneleitä.

Kun Diomande sai pian tämän jälkeen tiedon siskonsa kuolemasta, hän ei sanojensa mukaan vuodattanut kyyneltäkään kyseisenä päivänä.

– Olin vain sokissa.

"Ehkä olisin voinut suojella sinua"

Diomande ei ole saanut vastauksia, miksi tragedia tapahtui.

– En tiedä, haluanko tietääkään. Ehkä se oli mustasukkaisuutta. Ehkä se oli vain jotain, mitä tapahtuu maassamme. Ehkä olisin voinut suojella sinua. En tiedä.

Pelaaja yrittää luottaa "Jumalan suunnitelmaan". Hän yrittää hyödyntää tuskaa paiskiakseen kovemmin töitä ja toteuttaakseen kaiken, mistä hän unelmoi siskonsa kanssa.

– Kirjoitin tämän, koska en voi puhua siitä. Kirjoitin tämän, koska haluan sinun tietävän, että varmistan, että tarinasi elää. Varmistan, että kaikki tietävät nimesi. Koko maailma.

"Tai kuolen yrittäessäni"

Yan Diomande haluaa koko maailman tietävän siskostaan.IMAGO/Uwe Kraft/ All Over Press

Diomanden mukaan jalkapallokenttä on ainoa paikka, jossa hän tuntee olonsa kotoisaksi ja rauhalliseksi. Hän pitää MM-kisoja näyttämönä, jossa hän voi näyttää koko maailmalle, mitä hänen siskonsa hänessä näki.

Norsunluurannikon pelaaja haluaisi Roxanen olevan paikalla, jotta voisi sanoa, että "me teimme sen".

– Sanoit aina, että minusta voisi tulla parempi kuin Cristiano. Jos näen hänet siellä, kerron hänelle terveisiä puolestasi.

– Aion toteuttaa sen, mitä ennustit, vannon. Ennen kuin minulla oli edes oikeita kenkiä, sanoit kaikille, että "veljestäni tulee maailman paras".

– Todistan, että olit oikeassa, tai kuolen yrittäessäni.

Tuomas Hämäläinen MTV Uutiset

Yan Diomande avautuu 15-vuotiaana kuolleesta siskostaan | MTV Uutiset