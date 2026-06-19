Pika-aituri Lotta Harala jää sivuun Kuortane Gamesista.

Harala kertoi asiasta Instagram-tilillään. Poisjäännin syyksi tähtiaituri kertoo takareisivamman.

– Lahden kisoissa takareiteeni tuli pieni vamma ja sitä ei ehditty saada juoksukuntoiseksi vielä huomiseen kisaan. Joudun siis jättämään Kuortaneen kisan väliin ja se harmittaa sikana, Harala kirjoittaa.

Tarkempaa pituutta poissaololleen Harala ei anna, vaan kertoo palaavansa lähtöviivalle heti, kun jalka sen sallii.

Harala juoksi Lahden Motonet GP:ssä ajan 12,78.

Kuortane Games kisataan lauantaina.