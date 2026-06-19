Suomen miesten futsalmaajoukkue kohtaa MM-karsinnoissa Espanjan ja Pohjois-Makedonian.

Suomi arvottiin futsalin miesten MM-karsinnoissa samaan lohkoon hallitsevan Euroopan mestarin Espanjan sekä Pohjois-Makedonian kanssa.

– Arvonta oli odotetun kova, sillä vastaan tulee erittäin vahvoja joukkueita. Espanja on hallitseva Euroopan mestari, joten tiedossa on todella haastavia otteluita. Tavoitteemme ei kuitenkaan muutu: haluamme edetä seuraavalle kierrokselle, Suomen uusi päävalmentaja João Freitas Pinto kertoo Palloliiton tiedotteessa.

Espanja on futsalin maailmanrankingissa kolmantena, Suomi sijalla 33 ja Pohjois-Makedonia sijalla 58.

– Uskon, että meillä on mahdollisuudet taistella jokaisessa ottelussa. Joukkueellamme on potentiaalia, mutta meidän on löydettävä oikea asenne, keskittyminen ja tekemisen taso. Jos haluamme kehittyä ja nousta seuraavalle tasolle, meidän on opittava voittamaan ja kohtaamaan juuri tämän tasoisia vastustajia, Pinto ruotii.

Lokakuussa alkaa

Karsintavaihe käynnistyy lokakuussa. Suomi pelaa kotiottelunsa Vantaalla.

Lohkovoittajat ja neljä parasta lohkokakkosta etenevät MM-karsinnoissa suoraan eliittikierrokselle. Loput kahdeksan lohkokakkosta mittelevät jatkoonpääsystä pudotuspeleissä.

Eliittikierroksella joukkueet jaetaan viiteen neljän joukkueen lohkoon. Niiden lohkovoittajat etenevät vuoden 2028 MM-lopputurnaukseen ja parhaille neljälle lohkokakkoselle järjestetään pudotuspelit pääsystä kisoihin.