Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala tunnustaa, että Kalle Rovanperän paluu rallin MM-sarjaan ensi kaudeksi on mahdollista.

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Huhut Rovanperän ympärillä ovat voimistuneet viime päivinä, kun videoita suomalaisen ajamisesta Toyotan rallikalustolla on tullut julki. Keskiviikkona levisivät videot Rovanperän testeistä Espanjassa.

Latvala kertoo MTV Urheilulle, että Toyota on pyytänyt kaksinkertaista maailmanmestaria testaamaan Rally2-autoa, johon ensi kaudella MM-sarjaan tulevat autot pitkälti perustuvat.

– On ollut hyvä saada hänen puoleltaan vähän näkemystä ja kokemusta, millainen se auto on. Ja tietysti siinä samalla on käyty vähän pieniä keskusteluja tulevaisuudesta, että mitä se voisi olla. Mitään päätöksiä ei ole tehty kuljettajasopimuksen osalta, Latvala valotti Sardinian MM-rallissa torstaina.

Onko se mahdollista, että Kalle Rovanperä voisi tehdä paluun MM-ralliin?

– Ei se poissuljettu vaihtoehto ole, Latvala vastaa.

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Kalle Rovanperä voitti maailmanmestaruuden Toyotan väreissä vuosina 2022–2023.2025 Qian Jun/MB Media

Latvalan mukaan Rovanperän on ainakin ensin tehtävä päätös siitä, haluaako hän vielä panostaa rata-autoiluun. Tämä vuosi meni Rovanperän osalta penkin alle, kun hän koki terveysongelmia yritettyään ajaa formulasarjoissa Uudessa-Seelannissa ja Japanissa.

– Molempia ei voi tehdä yhtä aikaa, se on selvä, Latvala toteaa rallista ja rata-autoilusta.

Toyotan testeissä on näkynyt myös toinen rallimestari Ott Tänak, joka on myös kilpaillut Yhdysvalloissa. Tänak jätti MM-sarjan viime kauden jälkeen Rovanperän tavoin.

– Hänenkin kanssaan kaikki on auki. Ei ole mitään päätöksiä tehty. Mutta sanotaan, että kiinnostusta hänelläkin vaikuttaisi olevan. Ehkä hän vielä haluaisi ajaa rallia. Siltä se ehkä vähän tuntuisi, Latvala avasi Tänakin tilannetta.

Yllä olevalla videolla Latvala kommentoi myös Sardiniassa nähtävää MM-sarjan ratkaisua, kun Toyotan Elfyn Evans, Sami Pajari ja Oliver Solberg taistelevat vielä mestaruudesta.