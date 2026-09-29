Lentolippujen hinnat voivat nousta ensi kesänä tuntuvasti.
Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Learyn mukaan kesän 2027 lentojen hinnat voivat kallistua 15–20 prosenttia kasvaneiden polttoainekustannusten vuoksi.
O'Learyn mukaan lentomatkustuksen kysyntä näyttää edelleen hyvältä, mutta lentopolttoaineen hinnan nousu syö lentoyhtiöiden kannattavuutta.
– Olemme optimistisia tulevaisuuden suhteen, mutta lyhyellä aikavälillä haasteita riittää, O'Leary sanoi Reutersin haastattelussa.
O'Learyn mukaan maailmanlaajuinen epävarmuus varjostaa edelleen ilmailualaa. Hän nosti esiin muun muassa Ukrainan sodan, Lähi-idän tilanteen sekä Yhdysvaltojen poliittisen kehityksen esimerkiksi tulevien välivaalien suhteen.
O'Leary sanoi aikaisemmin syyskuussa Reutersille, että useampi lentoyhtiö voi ajautua jopa konkurssiin polttoainekustannusten vuoksi.
Samalla Euroopan lentoliikenne tulee keskittymään neljän suuren lentoyhtiön eli British Airwaysin, Lufthansan, Air Francen ja Ryanairin käsiin.
Lähi-idän kriisin ja Iranin sodan myötä alkaneen öljykriisin vuoksi niin Norwegian, SAS kuin Finnairkin