Ford palaa tehdastallina ralliautoilun MM-sarjaan kaudeksi 2028.
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MM-ralli yksinoikeudella
MTV Katsomossa!
Sardinian MM-ralli 1.–4.10.
Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.
Ford tiedotti asiasta tänään käynnistyvän Sardinian MM-rallin yhteydessä järjestetyssä mediatilaisuudessa, joka välitettiin MM-sarjan sosiaalisessa mediassa.
Yksityistalli M-Sport kilpailee tällä hetkellä MM-sarjassa Fordin autoilla.
Fordilla on paljon perinteitä rallissa.
Sardinian MM-rallin ensimmäinen erikoiskoe alkaa kello 17.05.