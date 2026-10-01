Naista epäillään törkeästä ihmiskaupasta.
Keskusrikospoliisi epäilee vuonna 1972 syntyneen suomalaisnaisen syyllistyneen törkeään ihmiskauppaan.
Nainen matkusti kolmen alaikäisen lapsensa kanssa vuoden 2014 lopulla Syyrian sisällissodan aikana terroristijärjestö Isilin hallitsemille alueille.
Myöhemmin perhe suljettiin Koillis-Syyriassa sijaitsevalle al-Holin leirille.
– Naisen epäillään vieneen kolme alaikäistä lastaan Syyrian konfliktialueelle ja altistaneen heidät ihmisarvoa loukkaaville olosuhteille, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Salminen Keskusrikospoliisin tiedotteessa.
Perhe palasi Suomeen vuoden 2020 loppupuolella. Suomeen palanneet lapset ovat esitutkinnassa asianomistajan roolissa.
Kaksi lapsista on täysi-ikäisiä ja yksi alaikäinen.
Keskusrikospoliisin saatua esitukinnan valmiiksi, se siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.