Suomi on julistettu jo yhdeksättä kertaa peräkkäin maailman onnellisimmaksi maaksi, mutta moni suomalainen ei koe arjessaan jatkuvaa iloa.

Maailman onnellisimman maan asukkaiden ei tarvitse kulkea jatkuvasti hymy huulillaan. Huomenta Suomessa vieraillut stressivalmentaja-kirjailija Miia Huitti muistuttaa, että onnellisuusraportissa onnellisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea tyytyväisyyttä omaan elämään – ei jatkuvaa ilon tunnetta.

– Onnellisuusraportti mittaa elämän tyytyväisyyttä, ja siihenhän me suomalaiset monesti nyökytellään, Huitti sanoo.

Huitti korostaa, että onnellisuutta voi vahvistaa pienillä arjen teoilla. Sosiaaliset suhteet, kiitollisuus ja myötätunto itseä kohtaan ovat avainasemassa. Sen sijaan vertailu muihin ja täydellisyyden tavoittelu vievät helposti ilon mennessään.

Asiantuntijan mukaan onnellisuutta lisäävät erityisesti toiset ihmiset sekä se, että huomaa arjessa kaikki ne asiat, jotka ovat juuri nyt hyvin.

Työelämän paineet ja epävarmuus näkyvät suomalaisten hyvinvoinnissa, mutta Huitti muistuttaa, että myös työpaikoilla hyvä ilmapiiri ja kuulluksi tuleminen lisäävät onnellisuuden kokemusta.

Huitti kertoo myös omasta perheestään, jossa kaksi hänen tytärtään joutui vuosi sitten vakavan väkivallanteon uhreiksi. Hänen mukaansa vaikeistakin tilanteista voi selviytyä, kun valitsee kiitollisuuden ja myötätunnon tien.

– Se on auttanut meitä paljon eteenpäin, Huitti sanoo.