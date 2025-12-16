Jenni Vartiainen tekee näyttelijädebyyttinsä Dome Karukosken ohjaamassa elokuvassa.
Dome Karukosken ohjaama romanttinen draamaelokuva Rakkautta ja virtahepoja saapuu valkokankaille vuonna 2026. Elokuva perustuu kirjailija Emmi-Liia Sjöholmin Virtahevot-menestysromaaniin.
Laulaja Jenni Vartiainen tekee elokuvassa näyttelijädebyyttinsä. Sen lisäksi elokuvassa nähdään Pihla Viitala (Eevis) ja Aku Sipola (Touko). Muissa rooleissa nähdään muun muassa Kristo Salminen ja Tomi Alatalo.
Elokuvasta on julkaistu nyt ensimmäinen teaser-traileri!