Tuukka Temonen vihjaili Jussi-gaalan lavalla Cancel-elokuvan jatko-osasta.
Vuoden parhaat elokuvat ja elokuvantekijät palkittiin Jussi-gaalassa perjantaina 20. maaliskuuta. Gaalan juonsi Constantinos "Gogi" Mavromichalis.
Mavromichalis nappasi lavalle haastatteluunsa heti lähetyksen alussa ohjaaja Tuukka Temosen.
Temosen ohjaama Cancel-elokuva keräsi hurjat katsojaluvut. Toimintakomediassa näyttelevät YouTubesta ja somesta tutut Niko, Santtu ja Weksi. Lisäksi elokuvassa nähdään liuta julkisuudesta tuttuja henkilöitä, kuten Elastinen, Mandimai, Niilo22, sekä Ilkka Forss.
Elokuvan kerrottiin olevan tarina ystävyydestä sekä cancel-kulttuurista.
Temoselta kysyttiinkin suorassa lähetyksessä nähdäänkö elokuvasta vielä toinen osa.