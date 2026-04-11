Hallitseva Suomen mestari KalPa on todella ahtaalla puolivälierien kuudennessa ottelussa. Ilveksen tehohetki laittoi kuopiolaiset polvilleen.

KalPa lähti illan otteluun selkä seinää vasten, sillä Ilves johtaa ottelusarjaa 3–2.

Kutospelin ensimmäiselle erätauolle mentiin 1–1-lukemista. Toisen erän alussa Andreas Okany huudatti Niiralanmonttua johto-osumalla.

Sitten alkoi väristä. Ilves takoi kolme maalia ja raapaisi 4–2-johtoon pikaiseen tahtiin. Ensin Kasper Björkqvist tasoitti ajassa 28.44. Sitten osui Matias Mäntykivi ja kolmantena vielä Matic Török.

Ilveksen kolmen maalin pyörremyrsky otti vain neljä minuuttia ja 41 sekuntia. Lukemat ovat hurjat, sillä KalPa on ollut ottelussa erittäin hyvä.

Vieraiden 4–2-johdosta lähdettiin toiselle paussille. KalPan on pakko voittaa, muuten sen kausi siis päättyy. Ilves jatkaisi voitolla välieriin.