Nuuskaaminen nuorena voi tuoreen tutkimuksen mukaan vaikuttaa tulevien lasten terveyteen.
Lapsilla, joiden isä nuuskaa, on tuoreen norjalaistutkimuksen mukaan kohonnut riski sairastua astmaan ja muihin hengitystiesairauksiin.
Bergenin yliopiston tutkimuksen mukaan riski on suurin, jos isä on aloittanut nuuskaamisen jo murrosiässä.
– Havaintomme on, että varhainen nuuskan käytön aloitus lisää riskiä. Kummallista kyllä, yhteys näkyy vain isien kohdalla – äitien osalta emme löytäneet vastaavaa, tutkimuksessa mukana ollut ruotsalaisen Uppsalan yliopiston professori, ylilääkäri Christer Janson kommentoi TV4:n haastattelussa.
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Tutkijoiden mukaan yksi mahdollinen selitys tuloksille ovat geneettiset muutokset, jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle.
– Tulokset ovat huolestuttavia ja viittaavat siihen, että varhainen altistuminen tupakalle ja nikotiinille voi aiheuttaa seurauksia pitkälle tulevaisuuteen, ruotsalaisrahasto Hjärt‑Lungfonden pääsihteeri Kristina Sparreljung sanoo.
Nuuskatutkimus perustuu kahteen laajaan aineistoon: RHINE-tutkimukseen, jossa oli mukana vuosina 1944–1975 syntyneitä, ja RHINESSA-jatkotutkimukseen, joka koski heidän lapsiaan.