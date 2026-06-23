Lionel Messin ennätyksellinen maali jalkapallon MM-kisoissa olisi pitänyt itävallan valmentajan Ralf Rangnickin mukaan hylätä.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Argentiina löi Itävallan 2–0 maanantaina Lionel Messin maaleilla. Samalla argentiinalaistähti kasvatti MM-kisaosumiensa määrän 18:aan. Ottelun 38. minuutilla syntyneellä avausmaalilla (video yllä)