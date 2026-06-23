Algeria avasi voittotilinsä jalkapallon MM-kisoissa kaatamalla Jordanian 2–1-lukemin.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Jordania siirtyi ensimmäisellä puoliajalla johtoon Nizar Al-Rashdanin osumalla, mutta se ei kantanut maata ensimmäiseen pisteeseen MM-viheriöillä.
Nadhir Benbouali tasoitti pelin toisen puoliajan puolivälin tienoilla ja Marseille-hyökkääjä viimeisteli lähietäisyydeltä voittomaalin pelin loppupuolella.