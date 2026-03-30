Norjassa bensiinin ja dieselin verotusta kevennetään huhtikuun alusta alkaen, kertoo maan hallitus.
Bensiinin verotus kevenee Norjassa 4,41 kruunua eli euroissa noin 40 senttiä litralta. Dieselin verotus kevenee 2,85 kruunua eli noin 0,25 senttiä litralta.
Norjan hallitus kertoo myös laskevansa kalastusalusten ja laivaliikenteen polttoaineen hiilidioksidiveron nollaan.
Toimet ovat voimassa syyskuun alkuun saakka.
Ruotsissa maan hallitus ja sitä tukevat ruotsidemokraatit esittivät jo viikko sitten polttoaineverojen väliaikaista alentamista.