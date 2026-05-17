Tuoreella henkilöstövalinnallaan kohun aiheuttanut NHL-seura Toronto Maple Leafs on päättänyt kahden avaintekijänsä työsuhteen.
Maple Leafs tiedotti sunnuntaina, että apulais-GM:n tehtäviä hoitaneet Brandon Pridham ja Derek Clancey jättävät seuran. Päätös on seuran mukaan tehty yhteisymmärryksessä kaksikon kanssa.
Aiemmin tällä viikolla Maple Leafs tiedotti päävalmentaja Craig Beruben tehtävien päättymisestä.
Toukokuun alussa Toronto tarjosi jättiyllätyksen palkattuaan John Chaykan vähin meriitein uudeksi general managerikseen. Samassa yhteydessä Maple Leafs tiedotti pelaajana seuralegendaksi nousseen Mats Sundinin tulosta uudeksi jääkiekkotoimintojen neuvonantajaksi.
Chayka, 36, on aiemmin työskennellyt NHL:ssä Arizona Coyotesin (nykyinen Utah Mammoth) GM:nä. Hänen aikanaan seura joutui kohun keskelle teetettyään sääntöjenvastaisesti omia kuntotestejään varausikään tuleville pelaajille.