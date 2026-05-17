Italian tennistähti Jannik Sinner varmisti Rooman ATP1000-turnauksen voitolla saavutuksen, johon on ennen häntä yltänyt vain Novak Djokovic.
Sinner kukisti kotiyleisönsä edessä pelatussa finaalissa Norjan Casper Ruudin erin 6–4, 6–4.
Ensimmäisen Rooman mestaruutensa myötä Sinner on nyt voittanut vähintään kerran kaikki yhdeksän Masters-tason tennisturnausta.
Saavutusta kutsutaan nimellä ”Kultainen Masters” ja siihen oli ennen Sinneriä yltänyt vain serbialaistähti Novak Djokovic.
Rooman lisäksi ATP1000-tason turnauksiin lukeutuvat Kanadan, Monte Carlon, Madridin, Shanghain ja Pariisin sekä Yhdysvaltain Indian Wellsin, Miamin ja Cincinnatin turnaukset.
Vuosi sitten Sinner koki Rooman finaalissa tappion Carlos Alcarazille. Kyseessä oli italialaiselle seitsemäs yritys legendaarisen turnauksen oranssilla massalla.