Eduskunnan puolustusvaliokunta kokoontuu tiistaina keskustelemaan Suomen viime perjantain drooniuhasta, kertoo puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen Heikki Autto.
Autton mukaan kokouksessa on lisäksi määrä keskustella myös vaaratiedottamisesta. Tapaamisessa ovat kuultavina kokoomuksen puolustusministeri Antti Häkkänen, perussuomalaisten sisäministeri Mari Rantanen ja Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Timo Herranen.
Uudellemaalle annettiin varhain perjantaina vaaratiedote mahdollisesta Suomeen harhautuneesta droonista. Viranomaiset tiedottivat myöhemmin, ettei drooneja lopulta suuntautunut Suomeen lainkaan.