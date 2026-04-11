Luontoliiton Kevätseuranta jatkuu helmikuun lopulta toukokuuhun, ja havaintoja on kertynyt jo monia tuhansia.

Luontoliiton Kevätseurantaa tehtiin eilen perjantaina luonnossa yhdessä Helsingin Rudolf Steiner -koulun 2C-luokkalaisten kanssa ja mukana oli myös MTV Uutiset.

Kampanjakoordinaattori Jessica Hietaniemen mukaan havaintomäärät ovat kasvaneet selvästi kevään edetessä ympäri Suomen.

Hietaniemen mukaan mittaushistorian yksi lämpimimmistä maaliskuista ei ole näkynyt Kevätseurannan luonnon erityisen aikaisena heräämisenä. Joissakin havainnoissa kevät on kuitenkin näyttäytynyt poikkeuksellisen varhain.

– Oulussa on nähty maaliskuussa jo siilejä heräilevän, mikä on aika poikkeuksellista, koska ne heräilevät vasta huhtikuun puolella, sanoo Hietaniemi.

Hietaniemen mukaan varhainen heräily voi aiheuttaa ongelmia, jos maa on jäässä eikä siili löydä hyönteisiä syötäväksi.

Vuoden teemana muurahaiset

Kevätseurannan teemana ovat tänä vuonna muurahaiset.

– Meidän teema tänä vuonna on "Yhdessä kevääseen". Muurahaiset ovat tosi sosiaalisia ja yhteisöllisiä otuksia, niin me haluttiin ottaa ne mukaan, sanoo Hietaniemi.

Kevätseurantaa on järjestetty jo 50 vuoden ajan. Hietaniemen mukaan havainnoista voidaan seurata muun muassa muuttoajankohtien muutosta.

– Esimerkiksi 50 vuoden aikana lintujen muutto on keskimäärin aikaistunut viikolla, sanoo Hietaniemi.

Hietaniemen mukaan osallistujia on vuosittain satoja.

– Ihmisiä kyllä kiinnostaa luonto. Meillä on monia tuhansia havaintoja vuosittain ja satoja osallistuja.

Oppilaat bongasivat peipon ja mustarastaan

Helsinkiläiskoululaiset kertovat havainnoineensa ainakin lintuja.

– Mustarastas oli yksi. Peippo ja mustarastas. Sitten kuultiin kaikenlaisia muitakin lintuja, sanoo oppilas.