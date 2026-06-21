Guy Edwards on kuollut.
Entinen F1-kuljettaja Guy Edwards on menehtynyt 83-vuotiaana, muun muassa Motorsport Week kertoo.
Brittiläinen Edwards muistetaan yhtenä neljästä kuljettajasta, jotka olivat pelastamassa Niki Laudaa palavasta autostaan vuoden 1976 Saksan GP:ssä Nürburgringillä.
Edwardsille myönnettiin teostaan Queen's Gallantry -urhoollisuusmitali.
Herrasmieskuskina tunnettu britti osallistui kaikkiaan 17 F1-osakilpailuun vuosina 1974 ja 1976–77. Parhaassa kisassaan hän ajoi seitsemänneksi Ruotsissa ensimmäisellä kaudellaan.
Le Mansin legendaarisessa 24 tunnin kilpailussa Edwards ylsi luokassaan parhaimmillaan toiseksi.
Kilpauransa jälkeen hän jatkoi moottoriurheilun parissa auttaen talleja saamaan sponsorisopimuksia.
Guy Edwards kuvattuna vuonna 1974.imago sportfotodienst/ All Over Press