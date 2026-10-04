Winnipeg Jetsin Tyrel Bauer ja Detroit Red Wingsin Keegan Kolesar ottivat rajusti yhteen sunnuntain NHL-kierroksella.

Tilanne sai alkunsa, kun toista NHL-otteluaan pelaava Bauer taklasi voimalla Detroitin J.T. Compheria.

Kolesar ei tätä sulattanut ja riensi puolustamaan jyrättyä joukkuetoveriaan. Kolesar ei juuri kysellyt Bauerilta halukkuutta nyrkkihippasiin, vaan pudotti välittömästi hanskansa ja alkoi takoa.

Bauer sai kuitenkin lopulta yliotteen ja pudotti kahdella rajulla tyrmäysiskulla Kolesarin jään pintaan.

Kolesar lähti tappelun jälkeen suoraan pukutiloihin, mutta palasi myöhemmin jäälle toisessa erässä.

Bauer sai tappelusta 5 minuutin rangaistuksen. Kolesarille lätkäistiin tappelujäähyn lisäksi myös kaksiminuuttinen epäurheilijamaisesta käytöksestä.

Bauer tappeli myös uransa ensimmäisessä ottelussa Boston Bruinsin Mark Kastelicia vastaan.