Ellinoora ja Marko Keränen saivat kehuja tangostaan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 4. lokakuuta ohjelman viides suora lähetys.
Artisti Ellinoora ja tähtiopettaja Marko Keränen tanssivat jaksossa tangon. Sen taustalla kuultiin Aviciin kappale Addicted to you.
Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen.
– Erinomainen ja tyylikäs tango. Erityinen kiitos vielä Ellinooran hienosta lookista kampausta myöten, Uotinen sanoi.
– Tämä oli totinen ja uskottava toteutus. Tyylikäs ja visuaalisesti todella näyttävä, Haapalainen kehui.
– Tämä puhutteli minua kaikessa koruttomuudessaan, Ahti-Hallberg sanoi.
Pari sai pistettä 24.