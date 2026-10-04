Jani Halme ja Claudia Ketonen tanssivat TTK:ssa samban.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 4. lokakuuta ohjelman viides suora lähetys.
Illan toisena parina parketilla astelivat toimittaja Jani Halme ja tähtiopettaja Claudia Ketonen. He tanssivat samban, jonka taustalla kuultiin kappale Samba de la Torre.
Tuomaristosta Helena Ahti-Hallberg kertoi kappaleen tuoneen hänelle nostalgisia muistoja mieleen, sillä se toi hänelle mieleen omat kisa-ajat tanssijana. Muutoin tanssin tekniset asiat saivat noottia.
– Valitettavasti rytmi karkasi aika usein.
Esityksessä nähtiin myös liina, joka symboloi Halmeen mukaan rakkautta. Ahti-Hallberg ei arvionsa mukaan aivan ymmärtänyt sen tarkoitusta.
– Ehkä sen funktio oli enemmänkin käyttää aikaa.
Jorma Uotinen sen sijaan löysi tarkoituksen liinalle.
– Tästähän rakkaudessa on kysymys, lakanoiden vetämisestä, tuomari sanaili.
– Hämmästelen tätä Janin liikuttavaa, vilpitöntä ja melkein viatonta lähestymistä tanssiin. Kyllä katselen teitä lempeästi, vaikkei tästä niin kauheasti sitä tanssia löytynytkään.