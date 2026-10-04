Ensi viikolla vietetään parinvaihtoviikkoa. Tässä ovat uudet TTK-parit.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa vietetään ensi viikolla parinvaihtoviikkoa. Uudet parit arvottiin sunnuntaina 4. lokakuuta lähetyksen päätteeksi.
Parinvaihtoviikolla tähtioppilaat saavat rinnalleen uuden tähtiopettajan. Uusi pari lähtee rakentamaan yhteistyötään vain yhden viikon ajaksi, ja samalla nähdään, millaisia uusia puolia vaihtunut pari toisistaan tuo esiin.
Tällä kertaa tuomaripisteiden ja yleisöäänien yhteismäärällä kisasta joutuivat lähtemään kotimatkalle
Jäljelle jäävistä tähtioppilaista ja -opettajista muodostuivat seuraavat parit:
Matti Leino ja Kastanja Rauhala
Nico Lingman ja Valtteri Palin
Ellinoora ja Katri Riihilahti
Janne Saarinen ja Kia Lehmuskoski
Jaakko Parkkali ja Katri Riihimäki
Linda Sällström ja Anssi Heikkilä
Marko Keränen ja Anni Ihamäki
Parinvaihtoviikko huipentuu sunnuntaina 11. lokakuuta, jolloin nähdään, mitä uudet pari ovat saaneet viikon aikana aikaiseksi. Tuolloin myös kaikki parit ovat turvassa pudotukselta.