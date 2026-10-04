Matti Leino ja Kia Lehmuskoski saivat kauden ensimmäisen kympin. Heidän tanssinsa herkkä tunnelma veti yleisön paikan päällä hiljaiseksi.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 4. lokakuuta ohjelman viides suora lähetys.
Näyttelijä Matti Leino ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski tanssivat hitaan valssin. Sen taustalla kuultiin Peter Bradley Adamsin Song for Viola.
Tuomarit Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen arvioivat tanssisuorituksen.
– Sen lisäksi, että tämä oli kaunis, tämä oli myös todella taidokas. Yksi pieni kömmahdys siellä sattui, mutta senkin annan anteeksi, Ahti-Hellberg sanoi.
– Todellakin vaikuttavaa tulkintaa. En lisäisi mitään enkä ottaisi tästä mitään pois, Uotinen puolestaan kehui.
Jorma Uotinen antoi parille kauden ensimmäisen kympin.