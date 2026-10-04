Jani Halme ja Claudia Ketonen putosivat Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 4. lokakuuta jälleen pudotus.
Parketilta poistumaan joutuivat Jani Halme ja hänen tanssinopettajansa Claudia Ketonen. Kaksikko on onnistunut pääsemään katsojaäänien perusteella jatkoon viikosta toiseen, mutta tänä sunnuntaina pari yllättäen joutuikin jättämään ohjelman.
MTV Uutiset on paikan päällä Tanssii Tähtien Kanssa -studiolla heti viidennen suoran lähetyksen jälkeen sunnuntaina 4. lokakuuta klo 21.28.
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Silloin luvassa pudonneen parin ensitunnelmat, tanssijoiden mietteitä uusista pareistaan ja parinvaihtoviikosta sekä tuomareiden tuoreet arviot tansseista. Tanssijatkot näet tämän artikkelin yläosasta tai MTV Katsomosta.