Dallas Stars antoi porttikieltoa kyseenalaisesta tempauksesta.

Sosiaalisessa mediassa on levinnyt kuohuttanut video, jossa joukko faneja näytti heiluttaneen käsiään toistuvasti natsitervehdykseen seuratessaan jääkiekko-ottelua katsomossa. Osalla miesporukasta oli päällään Dallas Starsin fanipaita.

Episodi tapahtui American Airlines Centerissä Dallasin ja Toronto Maple Leafsin välisessä NHL-matsissa 21. joulukuuta.

Videon Redditissä julkaissut käyttäjä kirjoitti edessään olleen miesten tehneen natsitervehdyksen joka kerta, kun Stars teki maalin.

– Olen ollut useissa peleissä, enkä ole nähnyt tällaista koskaan aiemmin. Kuvasin heidät ja lähetin sen areenan johdolle, mutta he sanoivat, etteivät he löytäneet poikia, vaikka annoin heille tarkat istumapaikkanumerot, viestissä luki.

The Dallas Morning News raportoi nyt, että Dallas Stars on antanut yhdelle katsojista porttikiellon sisäisen tutkinnan jälkeen.

– Tunnistimme ja puhuimme liput ostaneen henkilön kanssa, ja asetamme hänet American Airlines Centerissä porttikieltoon, tiedottaja kertoi.

NHL-seura ei kyennyt tunnistamaan muita videolla esiintyneitä miehiä.

Toimenpiteitä ja tiukka linjaus

Stars ilmoitti lisäävänsä areenalla viestintää fanien sopivasta käyttäytymisestä ja siitä, miten rikkomuksista voidaan ilmoittaa. Se kertoi lisäksi priorisoivansa työntekijöidensä koulutusta tunnistamaan ja käsittelemään "ilmeneviä tilanteita".

– Minkäänlaista syrjivää tai vihamielistä käytöstä ei suvaita, eikä sillä ole sijaa areenallamme. Osallistavien, turvallisten ja kunnioittavien tilojen luominen ja ylläpitäminen on Dallas Starsille ehdoton vaatimus.

American Airlines Centerin tiedottaja kertoi viime viikolla, että areenalla on nollatoleranssi vihapuhetta ja/tai syrjintää kohtaan.