Tkachukin veljekset pelaavat jatkossa samassa NHL-joukkueessa.

Jääkiekon NHL-seura Florida Panthers on hankkinut riveihinsä hyökkääjä Brady Tkachukin, 26, Ottawa Senatorsista. Ottawa saa kaupassa kolme ensimmäisen kierroksen varausvuoroa (kaksi tälle kesälle, yksi vuodelle 2029) ja yhden toisen kierroksen varausvuoron (vuodelle 2027).

Panthersin GM Bill Zito kehuu tiedotteessa Brady Tkachukia "dynaamiseksi kilpailijaksi ja yhdeksi liigan fyysisimmistä ja säälimättömimmistä hyökkääjistä". Hän kantoi Ottawassa kapteenin C-kirjainta rinnassaan vuodesta 2021 lähtien.

– Todistettuna johtajana ja täsmälleen sellaisena pelaajana, jonka haluamme pukukoppiimme, hän pyrkii tekemään kaikista ympärillään parempia sekä jäällä että jään ulkopuolella, Zito suitsuttaa.

Samankaltaisesti voi luonnehtia Bradyn isoveljeä Matthew Tkachukia, 28, joka on pelannut Floridassa vuodesta 2022 ja voittanut kaksi Stanley Cupia.

Tkachukin veljekset pääsevät nyt ensimmäistä kertaa urallaan pelaamaan samassa NHL-joukkueessa. Helmikuussa he voittivat olympiakultaa Yhdysvaltain maajoukkueessa.

Heidän isänsä Keith Tkachuk muistetaan myös romuluisena sieluhyökkääjänä.

Florida jäi viime kaudella pudotuspelien ulkopuolelle voitettuaan sitä ennen kaksi Stanley Cupia putkeen. Panthersin kapteeni Aleksander Barkov ei pelannut loukkaantumisensa myötä kuluneella kaudella yhtään NHL-ottelua, mikä oli kova isku seuralle.