



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Supertähti kaupattiin – WNBA-seuran lipunmyynti räjähti Angel Reesen verryttelyasu vaihtuu Chicagosta Atlantaan. 2025 Getty Images Julkaistu 46 minuuttia sitten JAAKKO SERVO Naisten koripallosarja WNBA:ssa nähtiin maanantaina merkittävä siirto, kun Chicago Sky kauppasi tähtipelaajansa Angel Reesen Atlanta Dreamiin. Angel Reesen, 23, siirto tuo mukanaan suuren

mediahuomion

Atlantaan

.

Reese on valittu kahdesti WNBA:n All-Star –joukkueeseen. Hän on ollut molemmilla WNBA-kausillaan paras levypallojen kahmija. Viime kaudella yhdysvaltalaispelaaja otti keskimäärin 12,6 levypalloa ottelua kohden.

Koripalloparketin ulkopuolella Reese on noussut otsikoihin erityisesti kärkkäiden kommenttiensa ja sosiaalisen median touhujensa ansiosta. Instagramissa hänellä on WNBA-pelaajista eniten seuraajia – 5,2 miljoonaa.

Chicago sai kaupassa vastineeksi Reesestä ensimmäisen kierroksen varausvuorot vuosille 2027 ja 2028. Atlanta sai Reesen lisäksi toisen kierroksen varausvuoron vaihto-oikeudet vuodelle 2028.

Barbie-lempinimeä kantava Reese kommentoi siirtoaan seuraavasti.

– Olen äärettömän kiitollinen mahdollisuudesta liittyä Atlantan organisaatioon. Keskityn pelini kehittämiseen, kilpailemiseen korkeimmalla tasolla, yhteydenpitoon fanien kanssa ja kaikkeni antamiseen Dreamille, pelaaja sanoi ESPN:n mukaan.

Chicago ei päässyt pudotuspeleihin Reesen aikana. Atlanta puolestaan on edennyt viimeiset kolme kautta ensimmäiselle pudotuspelikierrokselle.

Atlanta Dreamin toimitusjohtaja Dan Padover on innoissaan Reesen saamisesta.

– Hän on osoittanut olevansa yksi liigan vaikutusvaltaisimmista pelaajista. Hänen kilpailukykynsä, tuottavuutensa ja voitonhalunsa sopivat yhteen visiomme kanssa. Tämä on jännittävä hetki organisaatiollemme ja faneillemme.

Tähtipelaajan hankinnan jälkeen Dreamin lipunmyynti räjähti, sillä se myi kahden tunnin aikana enemmän lippuja kauden avauskotiotteluunsa, kun mitä se oli myynyt kokonaisuudessaan ennen Reesen hankintaa. Tällä hetkellä halvin lippu Atlantan ja Las Vegas Acesin väliseen otteluun maksaa 137 dollaria eli noin 119 euroa.