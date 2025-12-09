NHL:ssä pelaavan Toronto Maple Leafsin suomalaishyökkääjä Matias Maccelli on ajautunut tukalaan asemaan joukkueessaan.
25-vuotias Maccelli kaupattiin kesällä Utah Mammothista Toronton riveihin hankalan kauden jälkeen. Maccelli ajautui Utahissa sivuraiteille ja putosi pelaavasta kokoonpanosta.
Maccelli sai Torontossa heti hienon näytönpaikan joukkueen supertähden Auston Matthewsin rinnalla, mutta kauden edetessä suomalaisen rooli on pienentynyt.
Nyt Maccelli näyttää ajautuneen Torontossa tuohon samaiseen umpikujaan kuin Utahissa. Maccelli seurasi nimittäin tiistain vastaisena yönä Suomen aikaa jo viidennen peräkkäisen pelin katsomosta käsin.
Toronto voitti Tampa Bay Lightningin maalein 2–0.
Osa Toronto-faneista on jo kyllästynyt vallitsevaan tilanteeseen ja on valmis luopumaan Maccellista.
– Maccelli ja (Calle) Jarnkrok syövät 5,53 miljoonaa. (Brad) Trelivingin (Toronton GM) täytyy löytää keinot päästä eroon näistä kavereista, yksi fani tylyttää X:ssä.