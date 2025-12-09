25-vuotias Maccelli kaupattiin kesällä Utah Mammothista Toronton riveihin hankalan kauden jälkeen. Maccelli ajautui Utahissa sivuraiteille ja putosi pelaavasta kokoonpanosta.

– En vieläkään ymmärrä, miksi Max Domi saa olla ykkösvitjassa ja häntä paljon paremmat pelaajat Robertson ja Maccelli istuvat katsomossa. Palkan ja sukunimen ei pitäisi määritellä peliaikaa, yksi fanitili kirjoittaa.