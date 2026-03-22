Hannu Heikkilä hämmästyi perjantai-iltana, kun suon reunalle roikkumaan jäänyt jääkerros alkoi elämöidä.

Mäntyharjulainen Hannu Heikkilä tutkaili perjantai-iltana kotipihallaan revontulia, kun hän kuuli lähistöltä erikoista rapinaa.

Hän luuli ensin, että pienen matkan päästä kotoa sijaitsevassa suonotkanteessa kopsuttelee jokin "isompi ötö", mutta ääni oli esimerkiksi hirvelle liian tasainen ja pitkäkestoinen.

– Suonotkanteen läpi kulkee tie ja tien alla kulkeva rumpuputki on yleensä aina talvella jäässä, Heikkilä kuvaa paikkaa MTV Uutisille.

Nyt putki oli kuitenkin kevään lämmössä auennut.

– Ja sitten kun vettä oli valunut pois sieltä, jää oli jäänyt keikkumaan kasvien varaan.

Heikkilän mukaan jää paukkui ja äänteli koko yön.

– Vielä aamullakin sieltä ropse kuului, kun jää rasahteli alaspäin veden hävitessä alta pois.