Yhdysvaltalainen Trevor Zegras, 25, on tällä hetkellä ehkä jääkiekkomaailman paras rangaistuslaukausten vetäjä.
Philadelphia Flyersia NHL:ssä edustava Zegras onnistui tempussa jälleen viime yönä, kun hän teki maalin voittomaalikilpailussa Los Angeles Kingsiä vastaan. Flyers voitti ottelun 4–3.
Zegras on tehnyt tällä kaudella nyt jo seitsemän rangaistuslaukausmaalia. Se on eniten kaikista liigan pelaajista.
Taitavista kikoistaan ja ilmaveivimaaleistaan NHL-faneille tutuksi tullut Zegras lähestyy nyt jo suomalaispuolustaja Petteri Nummelinin ennätystä.
Puolustajaikonilla on NHL-historian paras onnistumisprosentti rangaistuslaukauksissa (80,0). Hän teki NHL-uransa kymmenestä rankkariyrityksestä kahdeksan maalia.
Zegras on listan kuudentena onnistumisprosentilla 60,6. Hyökkääjä on tehnyt 20 maalia 33 yrityksestään.