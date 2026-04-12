Lapsuuden ja nuoruuden kokemukset vaikuttavat edelleen Alexandran hyvinvointiin.

The Summit Suomi -kauden seitsemännessä jaksossa Alexandra, 25, avaa kameralle taustojaan. Hän kertoo muun muassa perhetaustastaan ja siitä, millaisen ihmisen positiivinen ja ulospäinsuuntautunut ulkokuori kätkee sisälleen.

Alexandra eli kertomansa mukaan melko erilaisen lapsuuden.

– I'm a black person living in Finland (Suom. Olen tumma ihminen ja elän Suomessa). Olen kasvanut Porvoossa, joka on tosi valkoinen kaupunki. Siinä tulee ehkä pieni identiteettikriisi, kun joutuu kasvamaan vähän eri tavalla, hän sanoo.

Hän kertoo, että hänet on kasvatettu kuin suomalainen lapsi. Hän alkoi suoristaa hiuksiaan ja yritti kuulua joukkoon valkoihoisten tyttöjen kanssa.

– Se oli outoa, kun oli kuitenkin aina niin erilainen, hän pohtii.

Alexandran lapsuus oli erilainen verrattuna monen muun Suomessa kasvaneen lapsuuteen.

Alexandra kertoo kasvaneensa rikkinäisessä perheessä ja suvussa, joissa vaikeudet ovat näytelleet osaa jokaisella osa-alueella. Suurimman vastuun hänen kasvattamisestaan kantoi hänen äitinsä, sillä hänen isänsä asuu Espanjassa.