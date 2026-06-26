Alyssa Thomas sai piittaamattomaksi luonnehditusta teostaan pelikiellon.
Phoenix Mercuryn Alyssa Thomas sortui rajun näköiseen tekoon koripallon WNBA:n ottelussa Indiana Feveriä vastaan. Hän painoi parketin pinnassa maannutta Caitlin Clarkia nyrkillä kurkkuun, kun supertähti oli kaatunut pelattuaan pallolla toisella neljänneksellä.
Tilanne meni ottelun tuomaristolta ohi, eikä siitä tuomittu rikettä. WNBA jakoi Clarkille kuitenkin matsin jälkeen yhden ottelun pelikiellon luonnehtien tiedotteessaan tekoa "piittaamattomaksi".
Feverin päävalmentaja Stephanie White tuomitsi Thomasin toiminnan "hulluksi ja vaaralliseksi". Hän on luotsannut pelaajaa aiemmin kahden kauden ajan Connecticut Sunissa.
Clark astui sivuun ottelun kolmannella jaksolla selkävamman takia. Vamman vakavuudesta ei ole tarkempaa tietoa.
Vuoden 2024 WNBA-ykkösvaraus Clark on sarjan suurimpia tähtiä. Myös Thomas lukeutuu sarjan huippuihin. Hän on voittanut Yhdysvaltain maajoukkueessa olympiakullan ja maailmanmestaruuden.