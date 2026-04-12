Baywatch-tähti David Hasselhoff toipuu parhaillaan polven ja lonkan tekonivelleikkauksesta.
Näyttelijä David Hasselhoff kuvattiin lähes tunnistamattomana, kun paparazzit bongasivat tähden ensimmäistä kertaa kuukausiin julkisella paikalla vaimonsa Hayley Robertsin kanssa.
73-vuotias Baywatch-tähti tukeutui kävelysauvoihin kävellessään Calabasasissa Kaliforniassa, ja eräässä vaiheessa hänen vaimonsa tarttui hänen käsivarteensa ikään kuin tukeakseen häntä.
Daily Mailin mukaan näyttelijä on toipilaana sen jälkeen, kun hänelle tehtiin polven ja lonkan tekonivelleikkaus.
David Hasselhoff bongattiin kävelyllä vaimonsa kanssa.
