Yhdysvaltalainen näyttelijä James Van Der Beek on kuollut. Asiasta uutisoivat useat amerikkalaismediat, muun muassa NBC.
Näyttelijä James Van Der Beek on kuollut 48-vuotiaana.
Takavuosien hittisarja Dawson's Creekin tähti sairasti suolistosyöpää. Hän kertoi sairastumisestaan julkisuuteen loppuvuodesta 2024.
Hän kertoi seuraajilleen syöpätaistelustaan avoimesti myös sosiaalisessa mediassa.
Dawson's Creekissä hän näytteli Dawson Leerya.
– Hän vietti viimeiset päivänsä rohkeudella, uskolla ja armolla, vaimo Kimberly Van Der Beek kirjoitti Instagramissa.