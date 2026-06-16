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Järjestöleikkauksista syntyi riita hallituksessa – leikataanko vaivaiset ja vähemmistöt hiljaisiksi? Katso: Seuraa suoraa lähetystä noin kello 13.30 eduskunnasta: Kuinka ministerit kommentoivat hallituksen kiistaa avustuksista? Julkaistu 11 minuuttia sitten Ossi Rajala Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) esitteli tällä viikolla uudet kriteerit sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksille. Rydmanin linjaukset kuohuttavat niin järjestökentällä kuin hallituksen sisällä. Sosiaali- ja terveysalan niin sanottuihin STEA-avustuksiin kohdistetaan noin 84 miljoonan euron leikkaus ensi vuonna. Summa on noin kolmannes järjestöjen saamista valtionavustuksista. Leikkaukset ovat osa valtion säästökuuria, jolla pyritään taittamaan velkaantumista. Järjestökentällä uudet avustuskriteerit on otettu tyrmistyneinä vastaan. Leikkaukset osuvat sellaisiin järjestöihin, jotka eivät tee käytännön kohtaava työtä apua tarvitsevien ihmisten kanssa. – Kriteerien mukaan kokonaisten järjestöryhmien toiminta ajettaisiin alas. Ilmeisesti tarkoitus on iskeä esimerkiksi maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä tukeviin ja edustaviin järjestöihin sekä sote-järjestöjen tekemään vaikuttamistyöhön, jonka kautta esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja muiden avun tarpeessa olevien ääni saadaan kuuluviin, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas kattojärjestön tiedotteessa. SOSTE eli Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, johon kuuluu yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilla on ollut joidenkin hallituskumppaneiden mielestä ollut liikaa vauhtia leikkauspäätöksissä. Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) perustelee kriteerien muutosta "oikeudenmukaisuudella" tilanteessa, jossa talouden sopeuttamista on tehtävä.

STEA-avustuksista kehkeytyi jupakka | MTV Uutiset

– Keskus- tai kattojärjestöille myönnetään avustuksia vain silloin, jos se on edellytyksenä käytännön kohtaavan toiminnan toteuttamiselle. Yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön ei enää myönnetä tukia, Rydman ilmoitti viestipalvelu X:ssä.

– Avustuksia ei enää anneta myöskään järjestöille, joiden toiminnalla ei ole selkeää yhteyttä terveyden tai toimintakyvyn edistämiseen. Avustuksia ei myönnetä liioin järjestöille, joiden toiminta keskittyy pääasiassa yhteen ei-terveydellisperusteiseen tausta- tai identiteettiryhmään, ministeri jatkoi.

Käsitteleekö hallitus?

Järjestökentän lisäksi Rydmanin linjaukset ovat herättäneet hämmennystä myös hallituksen sisällä.

Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen (kok.) ilmoitti maanantaina, että avustuskriteereistä olisi päätettävä yhdessä hallituspuolueiden kesken ja Rydmanin päätös ei sellaisenaan käy.

– Ministeri Rydmanin STEA-hakukriteeripäätöstä ei ole käsitelty yhdessä. Edellytän, että linjaukset käsitellään yhdessä. Niitä ei voi hyväksyä tällaisina, Ikonen kirjoitti X.ssä.

Myös RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz on viestittänyt Instagramissa, että avustuskriteereistä olisi päätettävä yhdessä.

Rydmanin päätös saa tosin kokoomuspiireistä myös kiitosta, sillä Kokoomusnuorten puheenjohtaja Binga Tupamäki kehui uusia kriteereitä.

– Loogiset perusteet olette kyllä löytäneet avustuksien kohdentamiselle. Hyvää työtä, Tupamäki kirjoittaa X:ssä.

Tänään odotetaan muiltakin hallituksen ministereiltä kannanottoja siihen, pitääkö STEA-jupakka käsitellä vielä hallituksen sisällä.

Rydman on viestittänyt Helsingin Sanomille, ettei päätöstä vietäisi enää hallituksen päätettäväksi.

Oppositiopuolue SDP:n varapuheenjohtaja Nasima Razmyar tuomitsee Rydmanin päätöksen vaalikampanjointina.

– Eihän hallituksessa toimita näin, että ministeri ilmoittaa näin rajuista muutoksista ilman, että asiasta on hallituksessa yhteinen näkemys. Kun vaalikausi lähestyy loppuaan, perussuomalaisille näyttää olevan tärkeämpää oman profiilin kiillottaminen populistisilla avauksilla kuin vastuullinen hallitusyhteistyö, Razmyar kirjoittaa tiedotteessaan.

– Kyseessä on myös pääministerin arvovalta, Razmyar jatkaa.

Mihin leikkaukset osuvat?

SOSTE ry painottaa, että leikkaukset ovat nyt osumassa järjestöjen vaikuttamistyöhön. Käytännön kohtaavaa toimintaa tekevät järjestöt raportoivat usein kattojärjestölle, joka pyrkii välittämään viestiä päättäjille.

– On vaikea ymmärtää, miksi sote-järjestöt eivät saisi tehdä työtä, jolla voidaan pitkällä tähtäimellä auttaa tuhansia ihmisiä, ehkäistä erilaisia ongelmia ja siten säästää julkisia varoja, Kiukas moittii.

Rydmanin mukaan kattojärjestöiltä ja muilta järjestöiltä, jotka eivät tee kohtaavaa työtä voidaan hyvin leikata.

– Jos taas nämä kriteerit herättävät vastustusta, se on selkein mahdollinen merkki siitä, että järjestöjen tekemä aidosti tärkeä työ on vain viikunanlehti, jolla halutaan peitellä rahan valumista johonkin aivan muuhun, Rydman kirjoittaa.