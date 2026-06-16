Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) esitteli tällä viikolla uudet kriteerit sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuksille. Rydmanin linjaukset kuohuttavat niin järjestökentällä kuin hallituksen sisällä.
Sosiaali- ja terveysalan niin sanottuihin STEA-avustuksiin kohdistetaan noin 84 miljoonan euron leikkaus ensi vuonna. Summa on noin kolmannes järjestöjen saamista valtionavustuksista.
Leikkaukset ovat osa valtion säästökuuria, jolla pyritään taittamaan velkaantumista.
Järjestökentällä uudet avustuskriteerit on otettu tyrmistyneinä vastaan. Leikkaukset osuvat sellaisiin järjestöihin, jotka eivät tee käytännön kohtaava työtä apua tarvitsevien ihmisten kanssa.
– Kriteerien mukaan kokonaisten järjestöryhmien toiminta ajettaisiin alas. Ilmeisesti tarkoitus on iskeä esimerkiksi maahanmuuttajia ja seksuaalivähemmistöjä tukeviin ja edustaviin järjestöihin sekä sote-järjestöjen tekemään vaikuttamistyöhön, jonka kautta esimerkiksi pitkäaikaissairaiden ja muiden avun tarpeessa olevien ääni saadaan kuuluviin, sanoo SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas kattojärjestön tiedotteessa.
SOSTE eli Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö, johon kuuluu yli 250 sosiaali- ja terveysalan järjestöä.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydmanilla on ollut joidenkin hallituskumppaneiden mielestä ollut liikaa vauhtia leikkauspäätöksissä.
Sosiaali- ja terveysministeri Wille Rydman (ps.) perustelee kriteerien muutosta "oikeudenmukaisuudella" tilanteessa, jossa talouden sopeuttamista on tehtävä.