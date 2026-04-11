Asiantuntija neuvoo, kuinka purentaelimistöä voi rentouttaa kätevästi kotona.
Leuan liikeharjoittelusta on apua purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidossa, mutta sillä voi myös helpottaa oloa, jos unissaan narskuttelee tai puree hampaitaan yhteen.
Yliopistosairaaloiden Terveyskylä-sivuston mukaan puremalihasten aktiivisella harjoittelulla voidaan parantaa leuan toimintaa ja vähentää kipua.
Terveyskirjaston mukaan bruksismi eli hampaiden narskuttelu tai yhteen puristaminen voi johtua useista syistä. Stressi tai ahdistus voivat esimerkiksi lisätä hampaiden narskuttelua.
Bruksismi jaotellaan unenaikaiseen tai valveilla ollessa tapahtuvaan lihastoimintaan. Bruksismista kärsii jopa 10–20 prosenttia väestöstä ja se on yleisempää nuorilla.