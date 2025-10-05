Hampaiden narskuttelu eli bruksismi on melko yleinen vaiva, josta kärsivät erityisesti työikäiset naiset. Sosiaalisessa mediassa vaivaan on mainostettu hoitokeinoksi botuliinipistoksia, mutta toimivatko pistokset aina?

Viime vuosina muun muassa sosiaalisen median vaikuttajat ovat mainostaneet botuliinipistoksia ihmehoitona narskutteluun.

Asiantuntijan mukaan botuliinipistoksista voi olla joillekin potilaille hyötyä, mutta hoitokeinona siihen turvaudutaan vasta viimesijaisesti.

– Siinä vaiheessa, kun on jo kokeiltu perinteisiä hoitoja, kuten venyttelyä, hierontaa sekä myös suojakiskoa, eivätkä nämä keinot toimi, voidaan harkita botuliinipistoksen antamista potilaalle, sanoo Mehiläisen purentafysiologian erikoishammaslääkäri, dosentti Antti Kämppi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Oireiden taustalla voi olla sekä fyysisiä että henkisiä tekijöitä

Bruksismi eli hampaiden narskuttelu ja yhteen puristaminen on tavallinen, mutta salakavala purentavaiva.

Kämpin mukaan narskuttelun taustalla voivat olla esimerkiksi leukaperäiset fyysiset syyt, mutta myös henkiset syyt, kuten stressi.

– Yleisimmin sitä aiheuttaa stressi työelämässä, mutta toisaalta siellä voi taustalla olla myös yleissairauksia tai tiettyjä lääkityksiä. Erityisesti pitää mainita masennuslääkkeet, refluksitauti, apnea sekä erilaiset stimulantit, kuten alkoholi, tupakka ja huumeet, hän sanoo.

Yleensä ensimmäinen hoitokeino narskutteluun on purentakiskojen hankkiminen. Kämpin mukaan kiskoja hankitaan ensisijaisesti suojelemaan hampaita.

– Pitkään jatkuessaan narskuttelu aiheuttaa hampaiden kulumista, vihlontaa ja se voi myös aiheuttaa puremalihasten kipeytymistä.