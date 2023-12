Pää- tai niskasärkyä, tinnitusta, huimausta? Testaa, kärsitkö hampaiden narskuttelusta eli bruksismista

Botuliinitoksiinihoitojen turvallisuus ja tehokkuus Botuliinitoksiini on yksi maailman tehokkaimmista myrkyistä, mutta esimerkiksi migreenin tai bruksismin hoidossa käytettävä aine on äärimmäisen laimennettua, kertoo hammaslääkäri Sakari Ebeling. Botoxin vaikutus on paikallinen. Aine sitoutuu pistetyn lihaksen reseptoreihin, eikä vaikuta muualla elimistössä. Botuliinitoksiinin käyttöä estäviä tekijöitä on vain muutamia. Tietyt lihasrappeumasairaudet sekä raskaus ja imetys estävät sen käytön. Joissain tapauksissa botoxia voidaan pistää myös raskauden ja imetyksen aikana, jos vaihtoehtona olisi jatkuva särkylääkkeiden tai migreenilääkkeiden käyttö. Botuliinihoitoa ei suositella käytettäväksi raskauden ja imetyksen aikana, koska sen vaikutuksia sikiöön ja vauvaan ei ole tutkittu, Ebeling kertoo. Bruksismin hoidossa yhden pistoshoidon vaikutukset kestävät yleensä noin 3–6 kuukautta, mutta hoidosta voi olla hyötyä senkin jälkeen, koska purentalihakset ovat pistosten jäljiltä pienemmät ja heikommat. Voi myös olla, että botuliinin vaikutusaikana on tapahtunut pois oppimista hampaiden narskuttelusta. Ebelingin mukaan purentalihasten botox-hoidon uusimistarve on yksilöllistä. Hoidon teho voi parhaimmillaan olla pysyvä, jos pääsee eroon stressistä.